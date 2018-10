Samuel Fernández y polémicas ideas de Bolsonaro: “El electorado no se ha fijado en eso, se ha fijado en el castigo al otro, a los corruptos”

Samuel Fernández, ex embajador de Chile en Egipto y profesor de derecho internacional de la Universidad Central, se refirió en Terapia Chilensis a las razones de fondo que explican el favoritismo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil.

El especialista explicó que más allá de la interpretación ideológica que se pretende hacer del fenómeno que ocurre ese país, las razones radican es aspectos más específicos, como los recientes casos de corrupción y los serios problemas de seguridad.

“La respuesta ha sido no pensando mayormente en las grandes ideas, aquí no se está pensando en la democracia, en la socialdemocracia, en el respeto maravilloso del sistema de los derechos humanos y otros, sino que se pensó en una respuesta a los problemas inmediatos, a lo que tiene a ese electorado brasilero cansado. Es una respuesta visceral” , aseguró.

“La propuesta que le está dando Bolsonaro a sus electores y al Brasil es también una respuesta visceral, porque él es políticamente incorrecto, pero curiosamente no lo ha negado nunca. Y el electorado que lo ha elegido busca la incorrección, no está buscando la corrección. Entonces es un fenómeno extraño”, complementó.

El ex diplomático profundizó en el mensaje que busca dar la mayoría electoral brasileña, lo que él analiza como una señal de “castigo” hacia la clase política que administró el país durante el último tiempo.

“Es castigo a que los progresos se hicieron no de manera transparente, limpia, elegante, de manera positiva, sino que se hicieron a costa de un enriquecimiento ilícito de muchísimos, de un aumento de la criminalidad de manera horrible”, enfatizó.

Respecto a los criticados dichos de Bolsonaro y en respuesta a las personas que no entienden cómo un candidato con esas ideas puede gozar de tanta popularidad en los tiempos actuales, Fernández apuntó a que el electorado “no se ha fijado en eso”, porque está más enfocado en el castigo a los corruptos.

“Es tan llamativo lo que ha sucedido en Brasil, que tenemos que decantar. Y al decantar hay que hacer un poco de limpieza. Porque hay cosas que son verdaderamente espeluznantes en lo que ha dicho Bolsonaro, barbaridades inaceptables (…) pero el electorado no se ha fijado en eso, se ha fijado en el castigo al otro, a los corruptos”, comentó el académico.

“Creo que hay un ciclo, y el ciclo brasilero en este momento es un ciclo de hartazgo, un ciclo que dice ‘basta a lo que somos, lo que hemos sido, y debemos ser distintos’. Ahora, ¿habrán elegido bien? No sé, pero es la opción”, añadió.

Finalmente, sobre las comparaciones que se han hecho entre Jair Bolsonaro y el mandatario estadounidense Donald Trump, señaló que se trata de figuras distintas y que no son populistas, sino que extremistas.

“Ha habido un prejuzgamiento a Bolsonaro. Esto de catalogarlo de un Trump tiene similitudes, pero no son iguales, no hay cosas que son parecidas. Se habla que son populistas, pero no reúnen ninguna de las características de los populismos. Son extremistas en las posturas, son rupturistas. Pero el populismo es solamente por el aprovechamiento de los truinfos electorales y estar pendiente de lo que dice la masa”, argumentó.