Pablo Veloso por elecciones internas del PS: “No hay mucha sustancia en estas elecciones. Hace rato que no la hay en los partidos políticos, y menos aún en los de oposición”

El exsecretario general y actual presidente del Tribunal Supremo del Partido Socialista, Pablo Veloso, se refirió en Terapia Chilensis al escenario previo a las elecciones internas del partido y qué es lo que espera que se plantee en este proceso.

“Se juega la oportunidad de que el PS declare cuál es su conjunto articulado de opiniones que quiere poner al escrutinio de la ciudadanía en los próximos años. Lo que se juega realmente es si este partido es capaz de tomar definiciones en su seno, que está lleno de contradicciones, y eso convertirlo no en un relato, sino que en un ideario. El PS tiene pendiente, después de la renovación de los ochenta, volver a decirle a la gente qué es ser socialista y por qué tiene que elegir a un socialista o a un gobierno socialista en la elección del 2021″, comentó.

“Es probable que Elizalde gane holgadamente las elecciones, pero no tengo recuerdo de que un presidente haya enfrentado a una oposición tan frontal, tan descalificadora, que podrá tener o no razones para ser así, pero no recuerdo en los últimos 20 o 25 años una situación tan paradojal, de un presidente con una amplia mayoría pero con una oposición que se junta solo para oponerse a su figura”, complementó.

Veloso también reflexionó que “no hay mucha sustancia en estas elecciones, y hace rato que no la hay en los partidos políticos y menos aún en los partidos que hoy están en la oposición”. Aunque remarcó que “eso no significa que después, una vez armados los equipos, el partido no pueda construir una carta de navegación más sólida”.