Patricio Fernández por posibilidad de intervención militar extranjera en Venezuela: “Es un asunto que podría durar un día”

Patricio Fernández analizó en Terapia Chilensis la situación política y social que se vive actualmente en Venezuela, luego del levantamiento fallido contra el régimen de Maduro encabezado por Juan Guaidó.

“Cuando uno recuerda los finales de tiempos de Pinochet, uno sabe que la gente no salía a la calle porque la llamara un líder al que escuchaba en la tele o en algún lado. Era una organización que tenía muchas ramas, que pasaba por las parroquias, por los colegios, por las universidades, por los partidos políticos, por las organizaciones sindicales. Era una organización política que se llevaba construyendo por años. Lo que yo noto en Venezuela es que esa organización política está muy desarticulada“, partió ejemplificando.

“O sea, habla Guaidó y es como que se esperara que a su llamado respondieran las masas y salieran. Eso no sucede en ninguna parte del mundo y aquí queda claro que no sucedió“, relató Fernández, quien estuvo el pasado 30 de abril en Caracas y pudo ver cómo a los puntos de reunión acudieron más periodistas que manifestantes.

El fundador y exdiredctor de The Clinic también relató cómo es la vida cotidiana en Venezuela. Dijo que “la gente más pobre, más o menos se las arregla. Están más pobres que antes. Los problemas de medicina y sanitarios son muy jodidos, de los más graves, porque no hay medicamentos especializados”.

“Ahí es donde está la diferencia entre cuando se habla de un supermercado y de medicina, la importancia del abastecimiento. Si no hay cereza chilena, puedes comer mango. Cuando estás con cáncer y necesitas un medicamento no puedes tratarlo con una aspirina. Ahí es cuando se nota. Frutas y verduras en Caracas hay, hay ferias”, describió. “Se ven lugares con mucha basura, está convertido en un país muy abandonado, muy descuidado. Cuesta imaginarse un país al que tu lleves a un derrumbe económico más agudizado que esto. Ahora, si alguien quiere agregarle a eso decir que andan matando a la gente por las calles y que la gente se muere como piojos en la esquina, no es verdad. Pero no es verdad porque ni en Kosovo… No es así la vida”, añadió.

Respecto a la posibilidad de una intervención extranjera para derrocar a Nicolás Maduro, Fernández dijo que sería lamentable, pero que es muy posible.

“No es necesario imaginarse que cae un ejército y se llena de enfrentamientos. Si esto contara con la complicidad de unos cuantos generales, y anda tú a saber si de Padrino López, en circunstancias tales que la complicidad consistiría no en sumarse sino en no prestar resistencia, es un asunto que podría durar un día“, aseguró.

