Daniel Brieba, coautor de “Liberalismo en tiempos de cólera”: “La crítica que le hacemos a Chile Vamos y a parte de la izquierda es que no hay una doctrina clara”

Daniel Brieba, doctor en ciencias políticas, se refirió en Terapia Chilensis al libro “Liberalismo en tiempos de cólera“, del que es coautor junto a Andrés Velasco, fundador del partido político Ciudadanos.

“La idea siempre fue desarrollar las bases intelectuales para un proyecto político liberal (…) Lo clave es el liberalismo como palabra. El liberalismo igualitario es lo que defendemos en el libro, otros le dicen liberalismo progresista. Nosotros pensamos que, dada la configuración política que hay hoy en Chile, es un proyecto de centro”, partió comentando.

En ese sentido, el académico analizó los reparos que desde esta publicación le hacen a la derecha chilena, que se dividen en dos partes principales.

“Una es con la historia del Chicago gremialismo, que en el fondo es un liberalismo que si uno hace esa clásica distinción entre liberalismo económico, político o cultural, se centra sobre todo en la libertad económica y la prioriza por sobre las otras. Y esa es la paradoja de haber apoyado a Pinochet, a una dictadura, y decirse liberal igual. Porque el liberalismo en el sentido integral es una resistencia a la tiranía, ese es su origen, Por lo tanto, nos parece un poco confuso reducir el liberalismo solamente a tener libertad en el mercado, y no las libertades políticas fundamentales como una parte integral y absolutamente inseparable de lo que es el liberalismo”, explicó.

“En segundo lugar, el entender la libertad solamente como libertad negativa nos parece insuficiente, siendo que hay mucha gente que sí defiende ese concepto y no necesariamente lo endiosa. El problema es cuando uno combina decir ‘el objetivo último de la política es asegurar la libertad de las personas, y por lo tanto la libertad es lo más importante de todo. Y a eso además le decimos ‘pero la libertad consiste en la no interferencia’. En ese caso, uno se queda con que el objetivo máximo de la política es la no interferencia. Pero nada dice respecto a las condiciones sociales y materiales que permiten a la gente ejercer esa libertad de manera digna, y eso sí nos parece que es parte de lo que la política tiene que hacer”, añadió.

Brieba fue más allá y aseguró que las críticas que hace el libro apuntan tanto a la izquierda como a la derecha, por lo que funciona constructivamente para la política en general.

“La crítica que le hacemos a Chile Vamos, y en parte a la izquierda, es que no hay una doctrina clara. O sea, la raíz de esto es el Chicago gremialismo. Y se ha superado, pero más por walkover o default que porque haya otra doctrina que lo reemplace. Entonces, el piñerismo es muy eso, es praxis sin doctrina. Y parte de nuestra contribución con el libro es eso. Tomamos ideas de la derecha, pero les damos un giro. También lo hacemos con la igualdad y le damos un giro. Este es un libro que si bien se plantea como liberalismo de centro, le habla constructivamente a la derecha y a la izquierda”, reveló.

