Ernesto Ottone: “Me di cuenta de que se habla de Marx, se discute sobre él y se es marxista sin haberlo leído nunca”

“Marx y sus amigos, para curiosos y desprejuiciados” es el nombre del libro que acaba de lanzar el sociólogo y cientista político Ernesto Ottone, quien conversa sobre esta publicación en Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontaine.

Ottone contó que una de las motivaciones detrás del libro fue que impartió un curso sobre Marx en la universidad y se encontró con varios alumnos que se sentían marxistas, pero que lo conocían a través de referencias como discursos de Hugo Chavez o el Manifiesto Comunista. “Me di cuenta que realmente se habla de Marx, se discute sobre Marx y se es marxista sin haber leído nunca, sin saber quién era este personaje”, reveló.

“Declaro el libro como un libro laico, en el sentido que lo usan los italianos. Es un sentido donde no tienes una visión que entra a defender una determinada tesis, o sea, no soy un misionero del pensamiento de Marx que va a explicar la buena nueva. No soy eso, no soy un marxista. Y tampoco pienso que Marx es el pensamiento del mal. No puedes entender el paso del mundo antiguo a la modernidad sin el pensamiento de Marx. Traté que esta visión laica no fuera enrevesada”, adelantó.

