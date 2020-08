Jorge Ramírez: “No hemos sido capaces de entender lo que en Chile está pasando, en términos de construir un nuevo pueblo”

El presidente de Comunes, Jorge Ramírez, dijo que desde el 2017 tenían una idea clara de “la molestia y malestar que se había acumulado en los chilenos y chilenas y lo habíamos levantado con la campaña de Beatriz Sánchez. Sin embargo no teníamos claridad en la manera en que se iba a expresar ese malestar y eso nos sorprendió y nos hizo replantearlos la manera que estamos desarrollando la política y dejó un poco fuera a la clase política en términos generales”.

Agregando, “no tuvimos la capacidad de entender lo que estaba pasando en Chile”.

Plebiscito

Con respecto al plebiscito, Ramírez comentó que “va a ver un rol muy protagónico del mundo social. Y eso obliga a la clase política de cómo relacionaros con ese mundo. Hay una ciudadanía que busca ser protagónica, opinar, ser parte de las decisiones y soluciones como en cualquier país del mundo. No hay unos socialistas que se quieran tomar el país. Es retomar el protagonismo que se había perdido y canalizar demandas ciudadanas legítimas y normales, no se está pidiendo nada que no sea normal”.

Y agregó, comentando que no es peronista ni kirchnerista, pero que sí le gusta la manera en que se enfrentan ciertas cosas, a diferencia de chile, donde “nos acostumbramos a los consensos y que eso es buena política y no tiene por qué ser así, se tienen que reflejar las mayorías, no tienes por qué tener un consenso. Durante 30 años la Concertación les dijo vayan a la casa, hacemos la pega y después nos evalúan. Para nosotros es cuando la ciudadanía se manifiesta”.

“Creo que el pacto social de la transición cumplió un ciclo y tenemos que ponernos de acuerdo del Chile de los próximos 20 años. Me escandaliza que los comandos, en vez de preocuparse de ganar el apruebo, se preocupen del candidato presidencial sin programa y sin proyecto país, en plena discusión de cómo vamos a construir el Chile de los próximos 30 años”, comentó.

Economía

“La política se sigue viendo como una caricatura binominal. No creo que el Estado tiene que estar a cargo de todo, hay que construir una manera de entender la economía desde lo público que es un rol importante del Estado, del privado y fundamental de la ciudadanía. No siempre lo malo significa el Estado o el mercado. Tenemos que apuntar a construir una economía que permita a Chile depender de chile y no del FMI”, sentenció Ramírez.

Y agregó, “el Estado tiene que tener un rol importante sobre ciertos sectores de nuestro país que tiene que ayudar a dinamizar la economía. Por ejemplo, una empresa de construcción del Estado, porque hay lugares donde las inmobiliarias no construyen y se pierden la oportunidad de crecer, porque la demanda depende de la oferta. El Estado debiese tener una empresa constructora que compita dentro del mercado y eso no es socialismo, es lo que pasa en países como Alemania, donde hay sectores de la economía donde el Estado cumple un rol importante”.

Elecciones presidenciales

“Me parece Daniel Jadue un buen candidato, creo que ha hecho una buena pega, creo que van a ser importantes en la mayoría que vamos a reconstruir, sin embargo, tenemos que abrir la cancha y no atrincherarnos y Jadue es de trinchera y me parece que la Bea y Jorge Sharp por ejemplo, son actores políticos importantes”, dijo Ramírez, agregando “No hay que olvidar el Chile que estamos viviendo el post de octubre es muy distinto. No hay quien sea capaz de articular las demandas de la ciudadanía y hay un camino que recorrer y por eso es tan importante que primero gane el apruebo”.

Y fue enfático al decir, “no hemos sido capaces de entender lo que en Chile está pasando en términos de construir un nuevo pueblo. Las lógicas tradicionales de construir liderazgo, se agotaron. Nuestra coalición se parlamentarizó, cuando lo que debiese haber hecho es ocupar el parlamento desde la ciudadanía y no al revés. Y ese error nos costó muy caro en el estallido social. Esa foto del 15 de noviembre de todos la clase política que la ciudadania rechazaba junto con los actores que aparentemente iban a representar la ciudadanía, hizo que se evaluara de mala manera lo que se estaba logrando”.

Sobre las encuestas que hablan de Pamela Jiles como posible candidata presidencial Ramírez comentó, “es de la personas que le hacen muy mal a la política. Tengo una mala opinión de ella en terrenos políticos, no ha aportado mucho en la labor que le corresponde y se ha dedicado a construir una manera comunicacional de aparecer como importante ara las transformaciones que chile necesita”.