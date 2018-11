Ley de convivencia vial: Ciclistas ponen en duda la eficacia del uso de casco mientras que el gobierno la defiende.¿Qué te parece?

El domingo pasado comenzó a funcionar la ley de convivencia vial que busca regular la forma en que se comparte la calle entre automovilista, ciclistas y peatones.

Una de las normas que obliga esta legislación es el uso de casco por parte de los ciclistas y en el caso de no cumplirla arriesgan multas que llegan hasta 1 UTM ($48.160)

Según Daniela Suau, del colectivo Muévete aseguró a Emol que “si bien el casco puede ser útil para ciertos accidentes individuales, brinda protección sólo en caídas individuales a no más de 20k/h. No están diseñados para proporcionar protección adecuada ante un siniestro con automóviles que van a una velocidad superior, por lo tanto, en dicho escenario no salva la vida de un ciclista. Es por esto que su uso puede ser recomendable, no así obligatorio”

Asimismo, asegura que más que hablar del casco, el enfoque de la autoridad debería estar en los problemas de seguridad “reales” como, , “respetar el máximo de velocidad, que no está siendo fiscalizado, y el respeto al espacio que los ciclistas tienen en las calles, como un derecho, cuando no hay ciclovías. Incluso, existe evidencia de que los automovilistas se aproximan más a un ciclista con casco que a uno sin y que esta normativa desincentiva el uso de la bicicleta”.

“Carabineros ni siquiera fiscaliza que sea un casco certificado, que esté bien puesto o bien ajustado. Por lo tanto, no es real que les preocupe la seguridad de los ciclistas, sino que simplemente lo lleven puesto”, sostuvo Suau.

Por su parte, ecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luis Alberto Stuven afirmó que “el casco resulta fundamental para un tema de seguridad de los ciclistas y reduce la posibilidad de sufrir daños severos en la cabeza en caso de accidente. Tengo entendido que hay estudios que señalan que su uso correcto reduce el riesgo de lesión craneal y cerebral hasta en un 88% y el riesgo de fallecimiento hasta en un 62%. En ese contexto veo muy poco margen para dejar al libre arbitrio del usuario el uso del casco”.