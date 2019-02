Papa anuncia que mediará en Venezuela “si ambas partes lo piden”. ¿Crees que la intervención del Sumo Pontífice podría solucionar la crisis en el país?

El martes, en conferencia de prensa durante el vuelo que lo trajo de regreso a Roma desde Emiratos Árabes Unidos., el Papa Francisco se refirió a su posible intervención en la crisis política que vive en Venezuela, pero solo si las dos partes en conflicto la solicitan.

“Para que se haga una mediación, el último paso, es necesaria la voluntad de ambas partes, ambas tienen que pedirla. Ese fue el caso de Argentina y Chile”, aseguró el Sumo Pontífice, al ser consultado sobre la exitosa intervención del Papa Juan Pablo II entre la nación trasandina y el país por el diferendo limítrofe del Beagle, en 1978, consignó La Nación.

La solicitud de intervención de la cabeza de la Iglesia Católica fue solicitada por Nicolás Maduro a través de una carta que el Papa reconoce que ha llegado al Vaticano pero que aún no la ha leído. “Aún no la he leído. Veremos qué se puede hacer”, agregó.

El Sumo Pontífice recordó que a fines de 2016 el Vaticano intentó facilitar un diálogo entre el régimen y Maduro en una virtual mediación que terminó fracasando.