Luego de los dichos del secretario de Estado de Estados Unidos y en la antesala de la visita de Piñera a China, Huawei advierte que Chile debe tomar la decisión correcta para el país. ¿Qué te parece?

Así fueron las declaraciones que dio el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en su paso por nuestro país sobre el gigante tecnológico de China.

En la antesala del viaje del presidente Sebastián Piñera a China y en el marco del encuentro con altos ejecutivos de grandes empresas chinas, entre ellos ejecutivos de Huawei, John Suffolk, quien es vicepresidente de Ciberseguridad de la empresa asiática advirtió que “Chile y el Gobierno chileno tomarán las decisiones correctas para el país. Si creen que pueden hacer crecer la economía chilena y crear valor para los ciudadanos y empresas con menos competencia, esa es una decisión que cualquier gobierno puede tomar. Nosotros nunca hemos visto que eso sea exitoso en el mundo”, dijo en declaraciones recogidas por Pisapapeles.

“Los gobiernos deben tomar sus propias decisiones, y diría que no se ha presentado ninguna evidencia de que Huawei ha hecho algo malo. Eso no significa que no cometamos errores estúpidos, pues todas las empresas los cometen. No es que todo lo que hacemos sea perfecto, ninguna compañía en el mundo puede decir eso”, añadió.