Primera fiscalización en jardines infantiles revela que el 56% no está en regla. ¿Qué te parece?

Luego de que el sector parvulario ingresara al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, primer paso para mejorar los estándares de estos recintos, se efectuó una inspección a 602 establecimientos para verificar si poseían los reglamentos internos exigidos: si tenían personal idóneo para trabajar con los niños, si poseían buenas condiciones de seguridad y si cumplían con la norma sanitaria.

La medición mostró que, del total de establecimientos, 337 (que representan un 56%), no estaban totalmente en regla. Asimismo, arrojó que cuatro de cada 10 jardines no tenía normas de convivencia o estas no cumplían los contenidos mínimos. 29% de los recintos tenía contratados a trabajadores que no poseían títulos o certificados acordes a su labor. El 17% tenía faltas de salubridad y el 14% tenía protocolos inadecuados para resguardar a los niños, o simplemente no los tenía.

La superintendencia inició procesos administrativos contra esos jardines, para que estos presenten sus descargos. Y de no acreditar que sí cumplían con la normativa, se arriesgan a ser multados.