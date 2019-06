Colegio Médico rechaza proyecto de autocultivo de marihuana con fines medicinales, ¿Qué te parece?

El Colegio Médico se sumó a los opositores del proyecto que busca despenalizar el uso terapéutico de derivados de cannabis, que permitiría a los pacientes el autocultivo.

El gremio señaló que no está de acuerdo con la iniciativa, “ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud”.

A esta conclusión llegaron después de realizar un extenso informe, en el que los médicos detallaron no estar “dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesarias para hacerlo de manera responsable”.

Entre los argumentos presentados en el documentos se incluye que la planta de marihuana completa o no procesada no tiene aprobación en ninguna agencia de control de estupefacientes del mundo para uso medicinal. “Ningún país europeo ha aprobado el autocultivo para uso medicinal, ya que a través de esta medida resulta muy difícil el control de los componentes y calidad de lo cultivado, así como el uso que se le dará a la planta (sobretodo preocupa el uso recreacional o inhalado)”, detalla.