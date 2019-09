¿Qué te parece la crítica de Greta Thurnberg a los líderes del mundo? “Estamos en el principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero”

La activista sueca Greta Thunberg, creadora del movimiento estudiantil por el clima ‘Fridays For Future’ (Viernes para el futuro), arremetió este lunes contra los líderes mundiales por su inacción en la lucha contra el cambio climático.

Durante la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 en Nueva York, EE.UU., la activista de 16 años criticó a los líderes mundiales por seguir hablando del “crecimiento económico eterno” cuando el mundo vive el principio de una “extinción masiva”.

“La gente está sufriendo, la gente está muriendo y los ecosistemas están colapsando. Estamos en el principio de una extinción masiva y de lo único que ustedes hablan es de dinero y cuentos de hadas sobre crecimiento económico eterno”, criticó Thunberg durante su participación.

“¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí para decir que han hecho lo suficiente cuando las políticas y las soluciones necesarias no se ven por ningún lado?”, cuestionó la activista, que ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz 2019 por su lucha contra el cambio climático.

“Los ojos de las generaciones venideras están sobre ustedes. Si ustedes escogen fallarnos, yo digo que nunca los perdonaremos. No dejaremos que se salgan con la suya”, dijo Thunberg en medio de aplausos de los asistentes a la Cumbre.

Tras su intervención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un irónico tuit: “Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. ¡Es tan agradable verla!”, escribió el mandatario en la red social, en la que cita un extracto de la presentación de la adolescente sueca.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019