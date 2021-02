Colmed no recomienda el uso de antiviral importado por Daniel Jadue. ¿Crees que debiese impedirse el ingreso del medicamento?

Avifavir es el medicamento antiviral contra el Covid-19, de origen ruso que el alcalde de Recoleta repartiría de forma gratuita.

Al respecto, la presidenta del Colegio médico, Izkia Siches, aseguró que como gremio no recomiendan su consumo, ya que no existe evidencia científica suficiente además de que no está aprobado en Chile.

Y de acuerdo a lo que dijo en Tele13 Radio, su llamado es a “esperar a que se consolide la evidencia disponible en el mundo, los estudios que existen son muy pequeñitos y no nos dan tanta fuerza para prescribirlo y creo que tenemos que aprender de otros medicamentos que han pasado en esta historia del Covid-19, que parecían ser la panacea y la solución”.

Agregando que “medicamentos como este tienen que estar prescritos por médicos y nuestra invitación a la comunidad médica es que hoy no es recomendable su prescripción para el uso de una actividad ambulatoria y el uso en pacientes hospitalizados o graves a nuestro juicio solo debe estar acotado dentro de estudios adecuadamente estructurados”.