Escándalo por diputada antivacunas: ¿Crees que el Congreso debiera exigir a los parlamentarios vacunarse para entrar al edificio?

Después de conocerse que la diputada socialista Jenny Álvarez dio positivo a Covid-19 y quien no se ha vacunado, las reacciones no se han hecho esperar.

El resultado positivo de la diputada obligó a toda la bancada del PS a hacer cuarentena hasta obtener los resultados de sus PCRs, debido a que Álvarez estuvo con todos en un almuerzo.

Fueron muchos los diputados que criticaron que Álvarez no estuviera vacunada y que, en último caso, se informara que no contaba con el esquema de vacunación. Ante esto, se está debatiendo sobre la posibilidad de tener protocolos distintos con los diputados y senadores que no estén vacunados, para así, evitar más brotes al interior del Congreso.

Esto pensando, sobre todo, ante la llegada de nuevos diputados en marzo de este año, de los cuales no se sabe si cuentan o no con vacunas.

Hoy se supo que ña diputada Karina Olivera también dio positivo para Covid-19.