Presidente Boric pide que comité de expertos en proceso constituyente sea remunerado: “O solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas”. ¿Qué piensas?

El Presidente Gabriel Boric defendió la idea de que la comisión de expertos que será parte del acuerdo constituyente sí debe ser remunerado, a diferencia de lo que contempla el Acuerdo por Chile.

“La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, sino solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”, fue parte de lo que comentó en sus redes sociales.

En un principio, el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, sostuvo que los expertos no tendrían remuneración porque se trataría “de personas que al tener un compromiso incondicional con el país van a servir a Chile a través de esta instancia”, aunque no fue algo que quedara zanjado en el acuerdo constitucional, sino que está abierto a debate.

“Nosotros tuvimos esta discusión durante las largas jornadas que tuvimos, sobre todo la última semana de 14 horas diarias de discusión.Ahora, esto no quedó en la redacción del acuerdo, no quedó redactado, pero si quedó como una conversación. Lo que yo reproduje ayer en La Moneda fue parte de lo que se conversó, pero efectivamente no quedó en el texto escrito del acuerdo”, señaló Mirosevic en Tele13 Radio.