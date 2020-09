El elefante “más solitario y triste del mundo” será liberado después de 35 años

Durante años, miles de activistas han solicitado la liberación de Kavaan, un elefante de 35 años que fue regalado al líder de Pakistán por Sri Lanka en 1986 cuando solo tenía un año.

Pasó toda su vida en un zoológico, encerrado en un recinto de solo 90 por 140 metros y en el que estaba encadenado de forma rutinaria por sus “tendencias violentas”.

Desde 1990 fue acompañado por la elefanta Saheli —quien murió en 2012— lo que causó preocupación en los expertos considerando que los elefantes por naturaleza son sociales y necesitan interactuar entre ellos.

Safwan Shahab Ahmad, vicepresidente de Pakistan Wildlife Foundation, quien ha estudiado a Kaavan desde hace casi 30 años sostuvo que tras la muerte de Saheli, Kavaan desarrolló “comportamientos que evidenciaban algún tipo de enfermedad mental”.

Su caso fue compartido y apoyado incluso por celebridades como Cher.

WE HAVE JUST HEARD FROM PAKISTAN HIGH COURT KAAVAN IS FREE😭😭😭😭

Incluso las autoridades pakistanís al conocer el trato que recibían los animales en los zoológicos ordenaros el traslado de ellos a mejores lugares.

El único elefante de Pakistán será llevado a un santuario de animales de 10.000 hectáreas en Camboya el Elephan Nature Park, situación dada a conocer por el Tribunal Superior de Islamabad. Athar Minallah, su presidente, condenó las condiciones del zoológico y ordenó su liberación.

Un equipo de PAWS (Sociedad Progresiva de Bienestar Animal, en inglés) le hizo un chequeo el pasado viernes donde decretó que el elefante está en buenas condiciones para ser trasladado.

#SupportPakistaniAnimals: #Kaavan, the loneliest elephant in the world 🐘

We were asked to perform a medical examination to see whether he is fit enough for transport. Please find the results here: https://t.co/AS4MfrTSdI #IslamabadZoo pic.twitter.com/HecsHWhIP9

— FOUR PAWS (@fourpawsint) September 5, 2020