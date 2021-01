Una nueva conjunción planetaria: Marte, Júpiter y Saturno

El año pasado ciertas partes del planeta fueron beneficiadas con distintos fenómenos astronómicos, entre ellos Chile; donde se pudo disfrutar el eclipse de sol en La Araucanía, o “La Gran Conjunción” que se produjo a finales de año.

Y hasta este martes 12 de enero será visible una conjunción entre tres planetas: Marte, Júpiter y Saturno, la cual podrá observarse solo después del atardecer.

El fenómeno será visible hacia la costa, o de espaldas a la cordillera en caso de estar en una zona interior, durante unos 45 minutos, tal como se puede ver en la siguiente imagen. Si bien se puede apreciar a simple vista, se recomienda el uso de binoculares ya que el brillo del cielo en ese momento podría dificultar la viwsión.

Don’t miss Jupiter, Saturn and Mercury shine in a triple-conjunction this weekend https://t.co/z6XCWyAAak pic.twitter.com/yF2yYETiaf

— SPACE.com (@SPACEdotcom) January 9, 2021