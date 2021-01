Tras polémica de WhatsApp: ¿Cuál es la App que más datos de sus usuarios recopila?

Después de la polémica que originó WhatsApp al anunciar cambios en sus términos y condiciones que advertían la información personal que recopilan y la confirmación de que Facebook es la red social que más datos personales guarda, los usuarios comenzaron a cambiar de aplicación de mensajería instantánea, provocando un aumento en las descargas de otras redes sociales como Telegram y Signal.

Éstas dos obtuvieron el interés de las personas, debido a la poca o nula cantidad de información que retienen, lo cual representa un valor de cambio para la gente que cada vez se ha ido preocupando más por la información a la que las tecnológicas tienen acceso.

Apple recientemente hizo una nueva actualización de privacidad que muestra cuáles son los datos que almacenan las aplicaciones que son descargadas en su tienda Apple Store.

Facebook es la que más datos personales guarda, con al menos 20. Por ejemplo: fotos, videos, historiales de búsqueda, historiales de navegación, informes de fallos e incluso información sensible.

Situación que generó que WhatsApp decidiera publicar en su página web oficial cuál es la información que recopilan de sus usuarios y que no se encuentra cifrada. Datos de contacto, datos financieros, compras y ubicación, entre otros.

Por lo mismo, desde WhatsApp se han referido en sus redes sociales al cambio en sus condiciones, para así aclarar algunas dudas: “Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros, continuamos protegiendo tus mensajes privados con cifrado de extremo a extremo”.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021



De acuerdo con datos de Sensor Tower, entre el 6 y el 10 de enero, WhatsApp tuvo una caída del 11% en su número de descargas, mientras que Signal tuvo 7,5 millones de descargas”. Esa cifra de Signal, que contempla la App Store y Google Play, representa un aumento del 4.200% respecto a la semana anterior.

Signal es una aplicación cuya única información personal que almacena es el número de teléfono, no retiene más datos del usuario. Además, los mensajes están cifrados extremo a extremo, es decir, se encuentran protegidos, por lo que no hay riesgo de una intromisión. Se considera una de las que cumple con mejores condiciones de privacidad.

Telegram, por su parte, es otra alternativa a WhatsApp. La cantidad de datos que se vinculan a la cuenta del usuario son un poco más que Signal, pues además del número telefónico, también recopila asuntos como el ID del usuario, sus contactos y el nombre de su cuenta.

Expertos en ciberseguridad han mencionado que en los chats secretos, esta aplicación puede tener un mayor grado de seguridad, pero cuando se trata de conversaciones comunes, usa un cifrado propio, el cual no supera al de WhatsApp. Por lo tanto, no sería una alternativa completamente fiable en caso de compartir información sensible. Sin embargo, el 12 de enero, Telegram superó los 500 millones de usuarios activos.

Telegram superó los 500 millones de usuarios activos. 25 millones de usuarios nuevos se unieron en las últimas 72 horas: 38% de Asia, 27% de Europa, 21% de América Latina y un 8% de Medio Oriente y norte de África. https://t.co/80ww7ZqgxX — Telegram en español (@telegram_es) January 12, 2021

Es importante destacar que los expertos en el tema han alertado que si un usuario deja de usar WhatsApp, pero conserva Facebook o Instagram, no representa un avance en términos de su seguridad informática, pues las tres aplicaciones son parte de una misma empresa y está seguiría teniendo un registro de la persona.