Encuesta Covid: 38% de las personas no tendría ahorros para más de un mes

De acuerdo con el último estudio de Destacame.cl, a marzo de 2021, un 45% de las personas afirma que no verá sus ingresos afectados por la situación actual, porcentaje que en 2020 solo estaba cerca del 20%. Además, si en ese entonces casi un 40% aseguraba que no tendría la posibilidad de pagar sus deudas, ahora es solo un 12%.

Sin embargo, causa alarma que si las personas se quedaran sin su fuente de ingresos, un 38% asegura que sus ahorros no le alcanzarán para solventar más de 30 días, mientras que un 34% alcanzaría a pagar entre 2 a 3 meses y solo un 14% podría superar los 7 meses o más.

Respecto a la crisis sanitaria, un 60% de las personas siente incertidumbre frente al futuro, porcentaje que se mantiene igual desde el mismo periodo anterior.

El principal consejo es jerarquizar las necesidades de hogar y luego priorizarlas, para de esa forma elaborar un presupuesto realista y evaluar si se cuenta con el dinero necesario para costear las cuotas de un nuevo crédito en caso de ser necesario.

“Endeudarse no es algo negativo, sino que caer en el sobreendeudamiento es el problema. Por lo que la recomendación es que el total de cuotas que pague mensualmente (considerando todos los préstamos), no supere el 15% del sueldo. Esto ayuda a asegurar cierta capacidad de pago y a no terminar bajo la rueda cuando se falla a una o dos cuotas por imprevistos”, aseguró Ruiz-Tagle.