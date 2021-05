“Una mezcla entre Truman Show y vivir en un zoológico”: La confesión del Príncipe Harry sobre su vida en la realeza

Nuevas declaraciones han surgido sobre la vida que el príncipe Harry llevaba mientras era parte de la familia real británica y es que él mismo comentó que se sentía atrapado.

Sus dichos son parte de un programa en formato de podcast en Spotify conducido por Dax Shepard y en donde se habla de la salud mental, tema en el que se ha mantenido activo en el último tiempo.

Al ser consultado sobre cómo era pertenecer a un selecto grupo de la realeza y ser vigilado por millones de personas, Harry contestó: “Es una mezcla entre El show de Truman y vivir en un zoológico”.

“Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería ese trabajo, no quería estar ahí. No quería estar haciendo eso”, agregó sobre el estilo de vida que tenía.