Enfermedad de origen desconocido tiene en alerta a Canadá

Preocupación existe en la provincia marítima de New Brunswick, Canadá, debido a que en los últimos años un gran número de personas ha empezado a experimentar un síndrome neurológico cuya causa es un misterio hasta el momento.

Se trataría de un tipo de demencia con síntomas parecidos a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD), un trastorno cerebral degenerativo que en última instancia provoca la muerte.

Hasta el momento se han detectado 48 casos de este “síndrome desconocido” desde 2018 —y de los cuales 6 han fallecido—, se reporta que la enfermedad avanza rápidamente, con espasmos musculares y atrofia, entre otras complicaciones.

“Desde principios de 2020, los médicos de New Brunswick han estado identificando a varias personas con una combinación inusual de síntomas neurológicos”, dice el sitio que el Gobierno de New Brunswick dedicado a informar a sobre la misteriosa enfermedad. “A pesar de una extensa investigación médica, aún no se ha determinado un diagnóstico para estas personas”, dice.