El polémico concierto que se organiza en Nueva York y que separará a los vacunados de los que no

Un imponente evento se planea realizar en el Central Park en Nueva York como forma de “renacer” tras los estragos que causó la pandemia de coronavirus en ese estado.

La ciudad que en algún momento fue el epicentro del Covid-19 planea una reapertura para el mes de agosto con importantes artistas que se presentarían al aire libre.

Bill de Blasio, alcalde de la ciudad instauró una semana de festejos, lo cual llegará con la temporada de verano, un clima más cálido y buenas tasas de vacunación.

“Esta será una semana increíble y memorable única en la vida en la ciudad de Nueva York”, comentó el alcalde en una conferencia de prensa, donde además agregó que aún no hay fecha exacta ni todos los artistas confirmados.

Según informó The New York Times, este evento estaría programado de forma tentativa para el 21 de agosto en el Great Lawn del Central Park, además tendría secciones para los vacunados y los que no lo están.

Las entradas, si bien son gratuitas, tendrán una preferencia de un 70% enfocadas a los ya inoculados, aunque habrá una sección VIP que serán pagados.

El encargado de organizar este concierto es Clive Davis, una de las figuras más importantes en la industria musical estadounidense, quien ha trabajado con estrellas como Whitney Houston, Janis Joplin, Aretha Franklin y Bruce Springsteen.