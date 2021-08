La familia de Henrietta Lacks reclama una compensación por los avances científicos que se lograron a partir de ella

Henrietta Lacks, era una mujer afroestadounidense gracias a quién se lograron diversos avances científicos en los últimos años, eso sí, sin su consentimiento.

En 1951, Lacks de 31 años falleció producto de un cáncer de cuello uterino en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Durante su tratamiento en ese entonces se tomaron muestras de las células de su tumor, las que fueron entregadas a un investigador sin la aprobación de ella.

El experto a cargo descubrió que éstas células que bautizó como HeLa tenían cualidades extraordinarias: podían cultivarse in vitro, fuera del cuerpo humano, y multiplicarse hasta el infinito.

Desde allí las células HeLa han permitido desarrollar vacunas (especialmente contra la poliomielitis; tratamientos contra el cáncer; y ciertas técnicas de clonación) en laboratorios de todo el mundo, algo que genera ganancias de millones de dólares.

“Han estado usando sus células durante 70 años y la familia Lacks no ha recibido nada a cambio de este robo”, comentó Kimberly Lacks, nieta de Henrietta en una conferencia de prensa. “La trataron como una rata de laboratorio, como si no fuera humana, que no tuviera familia”, agregó, por lo que exigió “justicia por este trato racista y poco ético”.