Avión desde Kabul: Uno de los cuerpos encontrados en tren de aterrizaje era de joven futbolista

El cuerpo del joven futbolista afgano Zaki Anvari, fue encontrado en la bahía del tren de aterrizaje de un avión que salió desde Kabul.

Anvari, quien formó parte de las selecciones juveniles de ese país intentaba huir luego de la toma del poder por parte de los talibanes.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF‘s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan‘s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 18, 2021