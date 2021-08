La impotencia que siente el Navy Seal que mató a Bin Laden por la situación en Afganistán

Robert O’Neill, soldado que formó parte del SEAL Team Six (equipo que asesinó a Osama Bin Laden en 2011) manifestó sentirse “decepcionado” por la situación que se vive en Afganistán y también comentó su propia estrategia si es que él estuviera a cargo de la situación.

El marino que ahora está retirado, cuestionó la forma en que Joe Biden ha manejado la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, donde le atribuye una responsabilidad humanitaria, por la cual dice que Biden debe ser acusado.

“Cada veterano, infante de marina, aviador y SEAL de la Armada, guardacostas, todos con los que he hablado hoy, todo lo que me dicen es que se sienten asqueados. Y así es como debes sentirte, debes sentirte asqueado. No pedimos permiso a los talibanes. ¿Sabes lo que hacemos? Les pateamos el trasero. Eso es todo”, comentó en Fox News.