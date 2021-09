El futuro de la industria alimentaria está en las plantas y el laboratorio

Los productos de origen vegetal están tomando una tendencia dominante en Estados Unidos después de años en que no estuvieron muy en cuenta. Esto se debe principalmente a que cada vez más empresas se están enfocando en los consumidores omnívoros que quieren reducir el consumo de carne, pero que no quieren decirle adiós por completo.

Diversas alternativas atraen las inversiones, por ejemplo “el pescado que no es pescado”, un producto que estaría en los umbrales de su desarrollo. Este ha tomado fuerza debido a que los países más ricos están tomando consciencia de los problemas ambientales que conlleva la industria pesquera, junto a los riesgos para la salud de algunos productos marinos.

“Esto no se trata de las barritas de pescado alternativas de tu abuelo (…) Varias personas ya están buscando hamburguesas alternativas. De hecho, si estás pensando en ‘trabajar en otra cosa’, los mariscos siguen siendo un mercado enorme con razones de peso para trabajar en él”, comentó en The New York Times, Joshua Katz, analista de la consultora McKinsey que analiza la industria de las proteínas alternativas.