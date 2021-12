Covid-19 y ocupación de UCI en Chile: Pacientes no vacunados se cuadruplicaron durante octubre

El avance del Covid-19 en el país parece estabilizarse en el área de contagios, pero a nivel de hospitalizaciones siguen aumentando.

Uno de los puntos en donde se nota es en los ingresos a la UCI de pacientes no vacunados, los que desde octubre se han cuadriplicado.

Hacia el 10 de octubre se reportaban 348 personas internadas, las que a la fecha se encuentran en 680; además de que la incidencia de hospitalización por cada 100 mil habitantes ha aumentado mucho más rápido entre los no vacunados, según reporta El Mercurio.

“En un comienzo, llegaban pacientes no vacunados y vacunados, pero desde al menos dos semanas, hemos notado un notorio predominio de los pacientes no vacunados. Es tanto, que hemos comenzado a utilizar el término de unidades críticas de no vacunados”, manifestó Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, en el mismo medio.