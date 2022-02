Sequía: 7 ideas para cuidar el agua

Si bien gran parte de los fenómenos medioambientales adversos son provocados por la actividad industrial y no por el consumo doméstico, es igual de importante cuidar entre todos el agua.

Cifras rescatadas por la Fundación Chile indican que un 76% de la superficie chilena está afectada por sequía y suelo degradado. Por otro lado, según la Dirección General de Aguas (DGA) la totalidad de los glaciares estudiados están en retroceso por el aumento de temperatura. A esto se suma que este último estudio también proyecta un aumento de temperatura entre 1 y 2,5°C con una baja de precipitaciones que indica una reducción de hasta 50% entre el 2030 y 2060 en algunas zonas del país.

Ante este escenario, diferentes entidades y expertos sugieren medidas para colaborar con el cuidado del agua.

Reparar las tuberías y llaves que goteen en cocinas y baños: Se estima que cerca de 170 litros de agua al mes se pueden salvar con simples reparaciones. Además de ahorrar de dinero en la cuenta del agua, puedes ayudar al planeta con esta medida. Recoge el agua mientras esperas que se caliente en la ducha: Si bien no existe un estimado de cuántos litros se pierden mientras esperamos que el agua se entibie, podemos cambiar esta conducta y reutilizar recursos que podrían perderse. Se sugiere regar plantas, o trapear el piso de tu casa con lo recogido. No usar el inodoro como basurero: Mucha gente bota basura en su WC y luego tira la cadena. Lo que no saben es que, además de que la basura no se tira por aquí, durante cada cada descarga se necesitan hasta 16 litros de agua. Si se tiene los recursos, además se recomienda cambiar los inodoros tradicionales por ecológicos de doble carga y así consumir la mitad. Usar un recipiente con agua para lavar el auto en vez de la manguera: Mientras lavas tu auto con la manguera, se gastan cerca de 12 litros de agua por minuto y si se considera un lavado de quince minutos, se puede llegar a gastar alrededor de 180 litros. Expertos recomiendan llenar un recipiente con agua y limpiar con un paño y después secar con uno diferente. Cortar el agua mientras te lavas los dientes, afeitas o enjabonas las manos: Es una de las recomendaciones más populares que a muchos nos enseñan cuando niños. Al igual que con el lavado de auto, ahorras 12 litros por minuto.

Bonus y recomendaciones de verano

7. Riega tus plantas en horas de poco calor: Si riegas tu jardín durante las horas de mayor temperatura, probablemente la tierra no absorberá bien el agua y esta se evaporará . Es por esto que se recomienda regar en la tarde o noche, donde las temperaturas son menores. Además, protegerás a tus plantas, ya que cuando las gotas están cristalizadas sobre las plantas en pleno día funcionan como lupas y los rayos directos pueden provocar quemaduras leves.

8. No abras grifos: Con esta práctica se pierden cientos o miles de litros de agua y no solo se desperdicia para consumo humano, si no que ante emergencias, el trabajo de bomberos se verá perjudicado.