Jim Carrey rechazó la acción de Will Smith en los Oscar: “Hollywood es un cobarde en masa”

El escándalo entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar es uno de los hechos más comentados durante la semana y numerosas figuras del espectáculo han dado su opinión al respecto.

Todo se originó cuando el comediante se burló de Jada Pinkett Smith por su pérdida el cabello, comparándola con G.I. Jane. Al principio, todo era chistoso para la audiencia presente, hasta que Will Smith se paró y golpeó a Rock arriba del escenario.

De hecho, Smith pidió disculpas y la Academia condenó el altercado, agregando que evaluará posibles medidas.

De ahí en adelante, se desarrolló un amplio debate sobre si fue correcta la reacción del intérprete o si correspondía a un signo de masculinidad tóxica.

El famoso actor Jim Carrey se manifestó contrario a la situación en entrevista con el programa de CBS This Morning, donde dijo que estaba “asqueado por la ovación de pie” que recibió su colega cuando ganó como Mejor actor por Rey Richard. “Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club genial. Hollywood es un cobarde en masa”, agregó.

El intérprete de El Grinch dijo que Smith debería haber sido arrestado. Sin embargo, Chris Rock se negó a presentar cargos.

“Si hubiera sido yo, habría anunciado esta mañana que iba a denunciar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser historia. Ese insulto va a durar mucho tiempo”, dijo el actor. “Si queremos gritar nuestra desaprobación como público, o mostrarlo, o decir algo en Twitter… Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien por decir unas palabras”, declaró el artista.

Cuando la animadora del show se refirió a que la situación había escalado muy rápido, el actor contestó que no había nada que escalar y que Smith había terminado atrayendo toda la atención de la noche cuando era el momento de mucha gente para celebrar sus trabajos.

“Salió de la nada. Will tiene esta frustración dentro de él, y le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho cosas geniales, pero eso no estuvo bien”, continuó Carrey. “Eclipsó el momento para brillar de todo el mundo. Mucha gente trabajó muy duro para poder estar ahí y tener su momento y recibir ese premio por ese trabajo durísimo. Fue un momento egoísta eclipsar todo eso”, remató.