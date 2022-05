Algo extraño pasa en el Universo: Los datos del telescopio Hubble que tiene atenta a la NASA

La expansión del Universo sigue siendo un gran misterio para los astrónomos, de hecho en los últimos años se ha encontrado una discrepancia entre la tasa de expansión medida en el universo local -tomadas por ejemplo por el Hubble y otros telescopios- en comparación con las observaciones independientes.

Con los datos del Hubble se respalda la idea de que algo extraño está sucediendo, posiblemente relacionado con una nueva física.

Una de las predicciones era que la tasa de expansión del Universo sería más lenta de lo que realmente ve el Hubble, ya que al combinar datos del Modelo Cosmológico Estándar del Universo y las mediciones de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea expertos apuntan que hay un valor más bajo para la constante de Hubble: 67,5 más o menos 0,5 kilómetros por segundo por megaparsec, en comparación a los 73 que se tenían en cuenta.

Hace 30 años los científicos comenzaron a medir la constante de Hubble para comparar el Universo, pero ahora eso varió: “En realidad, no me importa cuál sea el valor de expansión específicamente, pero me gusta usarlo para aprender sobre el Universo”, sostiene Riess.

El nuevo Telescopio Espacial Webb de la Nasa complementará lo que ha dado a conocer el Hubble, entregando más detalles respecto a distancias y resoluciones más nítidas de lo que el Hubble puede ver.