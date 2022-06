A 50 años de la fotografía que ayudó a detener la Guerra de Vietnam

Era 8 de julio de 1972 cuando en plena Guerra de Vietnam el fotógrafo Huynh Cong Út, de la agencia Associated Press, tomó la fotografía. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo del horror de la guerra.

Además de los soldados y varios niños, quien más llama la atención es Phan Thị Kim Phúc, una niña de 9 años en ese entonces.

Aparece desnuda, llorando debido a las quemaduras que tiene en la piel debido a los efectos de una bomba incendiaria hecha de napalm. Esta fue lanzada por un avión del Ejército survietnamita, aliados de EE.UU., sobre la aldea de Trang Bang, cerca de Ciudad Ho Chi Minh (en ese entonces Saigón).

Huynh Cong Út más conocido como Nick Ut, nació en Vietnam y se hizo reportero cuando solo tenía 16 años, justo después del asesinato de su hermano mayor, Huynh Thanh My, que también era reportero.

El mismo año que tomó la foto fue galardonado con el premio Pulitzer.

Es un combustible que produce una combustión más duradera que la gasolina. Ha sido utilizado en varias guerras para arrasar zonas, tanto con lanzallamas como en bombas incendiarias. El nombre napalm procede del acrónimo: ácido nafténico y ácido palmítico, con los que se fabrica. También se considera un arma química.

“La ropa no me la quité yo, ardió”, dijo la misma Phan Thị Kim Phúc, donde explicó que cuando el combustible incendiado le cayó por la piel le quemó la ropa y a ella.

Se considera que esta instantánea contribuyó a la reacción social contra la guerra, poco después el presidente Nixon de Estados Unidos aceleró la retirada de las tropas norteamericanas.

La propia protagonista aseguró al medio Público que si no hubiese sido por la imagen probablemente habría muerto: “Cuando salí en las portadas de los periódicos tuve muy buenos cuidados”.

El mismo autor de la foto contó que en primera instancia uno de sus editores había rechazado su publicación, debido al desnudo frontal. Sin embargo, la agencia concluyó rápidamente que el valor de la fotografía eliminaba cualquier reserva respecto al desnudo.

Actualmente Kim Phuc vive en Canadá y trabaja con la Fundación Internacional Kim, que ayuda a niños víctimas de guerra en todo el mundo.

“Con el tiempo he llegado a sentirme orgullosa de haberme convertido en un símbolo de la paz”, comentó en un artículo de The New York Times.