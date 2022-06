El inédito descubrimiento sobre Saturno que hicieron científicos chilenos

La ciencia cada día realiza avances en muchos ámbitos, uno de ellos fue que se logró dilucidar un poco más sobre el origen de las lunas de Saturno, que hasta ahora se creía tenían el mismo origen que asteroides que se encuentran más allá de Neptuno.

“Estos satélites, tienen una característica clave: Son irregulares”, explicó César Fuentes, académico del Departamento de Astronomía FCFM de la U. de Chile y Ph.D en Astrofísica de la Universidad de Harvard, según informó La Tercera.

Se trata de objetos que fueron capturados por la atracción de un planeta y que siguen órbitas lejanas y excéntricas.

“Las características de las órbitas de los satélites estudiados, los llamados irregulares, indican que son cuerpos que fueron capturados por planetas desde otras partes del Sistema Solar y no de las regiones cercanas a Neptuno como se pensaba hasta ahora”, agregó José Peña, doctor en Ciencias mención Astronomía de la U. de Chile.

Ambos investigadores estudiaron este caso en base a 21 objetos analizados y concluyeron que el escenario de evolución del Sistema Solar podría ser muy distinto al que la astrofísica pensaba.

“Para llevar a cabo este estudio utilizamos lo que en astronomía denominamos color, que es la comparación de brillos en diferentes rangos de luz”, aclaró Peña.

Los astrónomos utilizaron observaciones realizadas por el telescopio Víctor M. Blanco del Observatorio Interamericano Cerro Tololo usando DECam (Dark Energy Camera, o Cámara de Energía Oscura en español), obteniendo datos que fueron analizados por más de un año.

“El análisis de las imágenes fue especialmente desafiante al requerir un muy cuidadoso tratamiento de las imágenes, donde se lograron la detección de fuentes muy débiles (los satélites) estando tan cerca de una fuente mucho más brillante (Saturno)”, destacó Peña.

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista The Astronomical Journal en el artículo "Colors of Irregular Satellites of Saturn with DECam".