Una especie de saltamontes se reproduce sin machos desde hace 250 mil años

Un estudio publicado en la revista Science reveló que un tipo de saltamontes “renunció” al sexo hace más de 250.000 años y ahora se reproduce solo mediante la clonación.

Se trata del Warramaba Virgo, un insecto originaria del sur Australia cuyos ejemplares siempre son femeninos.

De hecho se le conoce como una especie “partenogenética” ya que sus óvulos pueden convertirse en embriones sin la necesidad de ser fecundado.

El hecho de que ya no sea necesario que las hembras necesiten a un macho para procrear está vinculado al gran coste de energía durante el apareamiento y al riesgo de que puedan ser devoradas por depredadores, según explicaron los autores del estudio Michael Kearney y Ary Hoffmann, ambos de la Universidad de Melbourne.

Otro de los puntos relevantes que se descubrieron es que el origen de las Warramaba Virgo se debe a un híbrido entre dos especies sexuales de saltamontes autóctonos, la Warramaba Whitei y la Warramaba Flavolineata, lo que se habría producido hace miles de años

“Solo un apareamiento híbrido entre Whitei y Flavolineata fue el responsable de producir Virgo en primer lugar, hace unos 250.000 años, una estimación que basamos en el número y la naturaleza de las mutaciones que se habían acumulado en la especie partenogenética”, señaló el estudio.

Por otro lado, entre las desventajas de no tener sexo se encuentra el que no pueden “recombinar” sus genes, por lo que puede acumular malas mutaciones genéticas y con ello podrían no adaptarse a un medio ambiente cambiante o a nuevos parásitos.

De hecho el saltamonte estudiado, carece de algunas ventajas si se le compara con sus antecesoras en temas como la tolerancia al calor y al frío, el número menor de huevos que ponen, el tamaño de sus huevos, el tiempo que tardan en madurar y la duración de su vida.