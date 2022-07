Will Smith publica video disculpándose con Chris Rock: “Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de mi imagen”

Cuatro meses han pasado desde que Will Smith le dio una cachetada a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar, y recientemente publicó un video donde se disculpa nuevamente con su colega debido a su “comportamiento inaceptable”.

“Me siento como una mierda (…) me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

También Smith manifestó que no había “pensando en cuánta gente fue lastimada en ese momento. Me disculpo con la madre de Chris y su familia, en especial con Tony Rock (su hermano)”, sobre quien dijo “nosotros éramos muy cercanos, era mi hombre, teníamos una relación fantástica y este daño es irreparable”.

“Soy humano. Cometí un error y me siento como una mierda, aunque estoy tratando de no pensar en mí mismo de esa forma”, sostuvo Smith. “Sé que es confuso, sé que fue impactante, pero me comprometo profundamente a traer amor y alegría al mundo”, cerró.