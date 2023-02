Los Premios Oscar tendrán equipo de crisis para evitar situaciones como la que se dio con Will Smith

Se podría afirmar que el evento viral por excelencia del año pasado fue cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock durante los premios Oscar. A raíz de este incidente, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas está tomando medidas para asegurarse de que no vuelva a ocurrir algo similar este año.

En una entrevista con Time (a través de Variety), el Director General de la Academia, Bill Kramer, explicó que han creado un “equipo de crisis” y que están preparando varios escenarios para estar listos ante cualquier eventualidad. La Academia admitió no estar preparada para lo ocurrido el año pasado y quiere estar lista para cualquier tipo de situación este año.

Según Kramer, los planes de crisis permitirán a la Academia responder rápidamente a cualquier situación imprevista. Aunque esperan no tener que utilizarlos, ya tienen establecidos los marcos necesarios para hacerlo en caso de ser necesario.

La bofetada llevó a la expulsión de Will Smith de los Oscar durante 10 años. Desde entonces, el actor ha ofrecido disculpas, mientras que Chris Rock ha incorporado el incidente en algunos de sus shows cómicos.

Will Smith just punched Chris Rock and told him “keep my wife’s name out of your f***ing mouth” pic.twitter.com/1f1ytdbMRv

— CJ Fogler (@cjzer0) March 28, 2022