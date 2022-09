Muertes violentas: Científicos descubren que muchas momias de culturas latinoamericanas fueron asesinadas

Una práctica de extrema violencia se develó gracias a un novedoso examen tomado en los tejidos blandos de algunas momias, lo que significó descubrir que éstas personas habrían sido asesinadas.

Se trata de una tomografía computarizada 3D realizada en tres momias precolombinas de América del Sur y que se conservan desde finales del siglo XIX en museos europeos.

“Aquí mostramos un trauma letal en dos de las tres momias sudamericanas que investigamos con TC 3D. Los tipos de trauma que encontramos no habrían sido detectables si estos restos humanos hubieran sido meros esqueletos”, dijo en un comunicado el doctor Andreas G. Nerlich, un profesor del Departamento de Patología de la Clínica Bogenhausen de Munich en Alemania, autor del estudio.

“La disponibilidad de tomografías computarizadas modernas con la oportunidad de reconstrucciones en 3D ofrece una visión única de los cuerpos que de otro modo no se habrían detectado. Los estudios anteriores habrían destruido la momia, mientras que las radiografías o las tomografías computarizadas más antiguas sin imágenes tridimensionales no podrían haber detectado las características clave de diagnóstico que encontramos aquí”, sostuvo Nerlich, en el estudio publicado en Frontiers in Medicine.