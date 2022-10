Fin a dos años de mascarillas en los colegios: ¿Qué hacer si mi hija o hijo no se la quiere sacar?

Tras más de dos años por restricciones con la pandemia de Covid-19, Chile avanzó en el fin de las mascarillas en espacios cerrados (salvo que se trate de recintos de salud), una medida esperada y que tiene cambios principalmente en los colegios.

En esta situación, madres, padres, apoderados y profesores han manifestado que muchos estudiantes no quieren ir al colegio por miedo a contagiarse o derechamente no quieren sacarse la mascarilla por vergüenza a mostrar su rostro.

“Del punto de vista psicológico, la pandemia y el aislamiento nos tocó bastante fuerte a todos y sobre todo a los niños ya que tuvieron un distanciamiento social no adecuado obviamente para la edad en la cual debe establecer ciertos lazos sociales”, explicó en La Tercera, la Dra. Leonila Ferreira, Jefa de UPC Adulto de la Clínica Biobío.

Respecto a ¿qué se puede hacer con aquellos alumnos que no quieren regresar a clases sin la mascarilla por temor a contagiarse?, la experta apunta a que no se puede obligar al niño o niña a dejar de usarla si ellos no lo prefieren, y se les debe permitir usar si así se sienten más cómodos y seguros, ya que no es obligatorio el ‘no uso’.

Jennifer Conejero, psicóloga infanto-juvenil de la Clínica Santa María, dice que hay que trabajar en dejar la mascarilla de manera paulatina: “Primero con los grupos de amigos en el colegio, luego en la clase y posteriormente en disertaciones o presentaciones grupales. En paralelo, se debe fortalecer la autoestima de niños y niñas”.

“Es muy probable que lentamente estos niños, cuando vean las facilidades que dan y que otros niños están sin mascarillas, ellos vayan adoptando este paso social y cuando se den cuenta de que no hay mayores enfermedades y todos lo vayamos viendo un poco más relajado al disminuir los aforos, esto se vaya volviendo lentamente a la normalidad”, complementó la Dra. Ferreira.

Lo mismo se aplica al niño o niña que no quiere dejar la mascarilla por inseguridad con su rostro o imagen. La mascarilla ha permitido en muchos casos tapar rostros, disimular defectos y ocultar personalidades más tímidas.

“Informarse y conversar en familia de estos temas es fundamental para disminuir los temores al respecto y llegar a acuerdos que sean saludables para la familia”, sostuvo Jennifer Conejero. “La familia debe inculcar respeto por los otros, conversar respecto a los cambios que pueden haber tenido los compañeros en este tiempo y los profesores en el colegio, por su parte, también deben promover el respeto a los otros y acompañar en este proceso”, agregó.