“Girls in Quantum”: La plataforma creada por una chilena de 17 años para enseñar computación cuántica

Elisa Torres tiene 17 años y vive en Villa Alemana, es además la fundadora de Girls in Quantum, un movimiento global que busca crear una red de estudiantes interesadas en esa área de la tecnología.

Hace algunas semanas recibió un correo electrónico de Areeba, una niña de Pakistán que buscaba aprender de computación cuántica, ante lo que aprovechó la oportunidad para profundizar en este tema, ya que ese es un país donde es difícil para una mujer es difícil introducirse en temas científicos

“Obviamente le dije que sí al tiro”, contó Elisa en La Tercera. Desde ahí casi todos los días le manda videos explicativos, artículos o información sobre cursos de computación cuántica, un modelo en pleno desarrollo que se basa en la física cuántica y que propone un sistema computacional distinto al que conocemos, con algoritmos más eficientes, procesos más rápidos y una unidad especial, el “qubit”, que reemplaza al tradicional bit.

Con esto la joven chilena ha podido ayudar a Areeba a disminuir una brecha contra esta desigualdad, en un contexto en que la sociedad, su familia y sus amigas cuestionan y dificultan su vocación.

“Su historia me impactó mucho. En el colegio no puede hablar de temas que, entre comillas, no les corresponden a las niñas. En la familia, el papá no la deja estudiar y le dice que tiene que hacer las labores de la casa. Entonces es complicado, me pregunto de quién recibe apoyo. Esta oportunidad para mí es genial, porque puedo potenciarla y decirle que siga adelante”, agregó.