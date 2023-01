“Me agarró del cuello y me tiró al suelo”: Príncipe Harry relató pelea que tuvo con William

El periódico inglés The Guardian manifestó haber tenido acceso a un extracto de la autobiografía del príncipe Harry “Spare” (Repuesto), la cual será publicada en algunos días más y en donde se habla de una pelea física entre ambos hermanos.

Todo habría empezado con una discusión ocurrida en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados. William habría llegado a Nottingham Cottage -casa de Harry en ese momento- y que está ubicada en los terrenos del palacio de Kensington, para hablar de los problemas con la prensa.

Harry afirma que William calificó a Meghan Markle como una persona “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, por lo que intercambio verbal escaló muy rápido.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, relató Harry.