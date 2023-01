Las nuevas revelaciones de las memorias del príncipe Harry: Consumía cocaína a los 17 años y mató a 25 talibanes en Afganistán

El libro del príncipe Harry titulado ‘Spare’ aún no ha salido y ya ha generado muchísima polémica. Si bien, el lanzamiento esta previsto para el próximo 10 de enero, las filtraciones de algunos fragmentos ya han causado polémica.

En su obra, el duque de Sussex confesó que consumió cocaína cuando tenía 17 años y asesinó a 25 personas cuando servía en Afganistán.

El hijo del Rey Carlos reveló que el consumo de esta droga fue “en la casa de alguien” durante un fin de semana de cacería. Allí, le ofrecieron “una linea” y siguió consumiendo de vez en cuando.

Según el hijo menor de la princesa Diana, era algo que él estaba dispuesto a hacer debido a que quería romper con lo “preestablecido” en su vida. Además, expresó que no lo hizo sentir feliz ni se divirtió tanto como el resto “pero sí me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo, sentir”.

Además, el marido de Meghan Markle cometó lo que fueron sus días en Afganistán. En el libro, confirma que asesinó a 25 personas durante sus 10 años en el ejército. Asimismo, sostiene que muchos soldados no saben cuántas muertes llevan en su haber, sin embargo, en la era de la tecnología, el príncipe Harry tenía todo “registrado y sellado con fecha y hora”.

Sumado a esto, el duque de Sussex en su libro aportó información sobre la mujer con la que perdió al virginidad. Y, quienes son detallistas, notaron que podría ser la modelo británica Elizabeth Hurley. Ante los rumores, la modelo salió a desmentirlo rápidamente, algo que aumentó las versiones de que esto sea cierto.

La artista, hoy de 57 años, fue consultada por el medio The Times sobre si el príncipe se refería a ella, a lo que rápidamente contesto: “Yo no. No culpable“.

El entrevistador insistió, tras ver que Hurley dio una pequeña carcajada, con que la descripción que daba Harry del lugar era similar a su casa de campo. Ante la insistencia, volvió a negarlo señalando que “no, yo no, absolutamente no“.

Esto se suma a la revelación de la pelea con su hermano, el príncipe William, quien, según el hijo meno de Lady Di “me agarró del cuello y me tiró al suelo”.