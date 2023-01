Copano lo logró: Actuó en el late de James Corden, revísalo aquí

Hace algunos días, Fabrizio Copano anunció que se presentaría en el “Late Late Show” animado por James Corden, uno de los programas más populares de Estados Unidos.

Y así sucedió, la noche de este jueves presentó una rutina donde habló sobre varios temas, entre ellos el Presidente Gabriel Boric, la paternidad, las teorías antivacunas e incluso se burló de los estadounidenses por decirle “América” a su país.

Aquí continuó burlándose de los millennials: “Honestamente, no creo que estemos listos para esa tarea, probablemente va a renunciar después de un mes por demasiada ansiedad. ‘Quiero viajar primero””.

“No sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedes votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16. Esa persona debería manejar el país, es la persona correcta para el trabajo”, bromeó.

