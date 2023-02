¿Ya lo encontró?: La búsqueda de Elon Musk de un nuevo CEO para Twitter

Elon Musk parece haberse decidido finalmente por un nuevo director ejecutivo (CEO) para Twitter, meses después de realizar una encuesta en línea para decidir si debería continuar al mando del sitio web de microblogging o no.

Si bien no dijo nada directamente sobre los resultados, donde 10 millones de usuarios le pidieron que renunciara como director ejecutivo de la red social, la última publicación de Musk sugiere que pudo haber tomado en cuenta sus palabras.

El miércoles 15 de febrero, el multimillonario compartió una publicación que revelaba al nuevo CEO de Twitter, su perro Floki.

En Twitter, Musk compartió una foto de su mascota Shiba Inu Floki contra un trozo de tela que representa un horizonte. El perro lleva un suéter negro, con la palabra CEO escrita encima. Se le puede ver sentado en una silla de oficina, mientras que el escritorio frente a él tiene una computadora portátil falsa con el logo de Twitter, algunos papeles con su huella y su nombre. “El nuevo CEO de Twitter es increíble”, escribió Musk mientras compartía la imagen.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023