Afectaría al rostro del bebé: Inteligencia artificial muestra los efectos de consumir alcohol durante el embarazo

Un estudio publicado por JAMA Pediatrics encontró que el consumo de alcohol durante cualquier momento del embarazo de una mujer puede dar lugar a diferencias anatómicas en la forma craneofacial de un bebe. Esto se mantiene incluso si el niño no ha sido diagnosticado con el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) o el Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF), ambos relacionados con trastornos cognitivos y anomalías faciales como ojos pequeños, labios superiores delgados y una filtrum liso (la pequeña ranura entre la base de la nariz y el labio superior). Sin embargo, cabe señalar que no se ha demostrado que estos cambios afecten la salud cognitiva y sólo pudieron detectarse a través de las técnicas de escaneo, no a simple vista.

Lo nuevo

La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una de las herramientas más comentadas en el ámbito de la tecnología. A través de aplicaciones como ChatGPT o DALL-E, entre otras (las cuales aún presentan errores), los usuarios tienen la posibilidad de crear textos o imágenes a partir de simples ideas que entregan a las plataformas.

Y si bien, algunos pueden utilizar estos programas con fines de entretenimiento o como apoyo para resolver las problemáticas de la rutina, muchos científicos han recurrido a ella para mostrar de manera gráfica las conclusiones de sus investigaciones.

Así lo hizo un grupo de ellos esta semana, quienes publicaron en la revista Human Reproduction imágenes de cómo el consumo de alcohol antes y durante el embarazo puede afectar en el rostro del bebé.

Según explicaron los especialistas en declaraciones reunidas por The Sun, esto se debe a que dicha sustancia puede desatar trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF), los cuales pueden afectar en el crecimiento facial en el útero y generar daños en el cerebro.

“Yo diría que la cara es un ‘espejo de salud’, ya que refleja la salud general del niño”, dijo al citado medio el doctor del Centro Médico Erasmus de Rotterdam, Gennady Roshchupkin, “la exposición de un niño al alcohol antes de nacer puede tener importantes efectos adversos”.

Entre los síntomas de estos trastornos se incluyen dificultades para el aprendizaje, problemas de memoria, hiperactividad, retrasos en el habla y complicaciones en la vista, la audición y el corazón, según detalla la página web de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cómo beber alcohol antes del embarazo alteraría el rostro del bebé, según la inteligencia artificial usada por científicos

Los investigadores detallaron que solo una copa de vino a la semana podría influir en el aspecto facial de los pequeños, alteraciones que se mantendrían a medida que crecen.

Para sacar estas conclusiones, utilizaron un programa de inteligencia artificial con el que analizaron imágenes tridimensionales de más de 3.000 niños de nueve años y casi 2.500 de trece. Asimismo, le pidieron a sus madres que llenaran un cuestionario.

“Es posible que, a medida que el niño envejece, estos cambios disminuyan o queden ocultos por los patrones normales de crecimiento, pero eso no significa que desaparezcan los efectos del alcohol sobre la salud”, dijo Roshchupkin, “por lo tanto, es fundamental subrayar que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol durante el embarazo”.

Una imagen comparativa muestra las alteraciones en tres columnas verticales. En la primera (la de la izquierda) se ven las variaciones antes del embarazo, mientras que en la segunda y la tercera (la central y la derecha), en el durante.

Las zonas azules representan las áreas de la cara que sobresalen, mientras que las rojas aluden a las que están hundidas.

Información obtenida en La Tercera