Vuelta al colegio y una pregunta constante: ¿Cuál es la edad apropiada para que niñas y niños usen redes sociales?

Redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Discord o Twitch establecen la edad mínima para crearse una cuenta a los 13 años, algo que muchos padres toman como referencia para dejar a sus hijas o hijos entrar a este mundo.

Eso sí, esto no se basa en ningún estudio sobre psicología infantil ni recomendaciones de expertos que apunten que a esa edad hay una madurez suficiente para hacer uso de redes sociales, sino que, desde esa edad las plataformas pueden vender los datos de los usuarios.

“Muchos padres de familia creen que la razón de que la edad mínima sea de 13 años es para proteger la seguridad de los niños, pero en realidad es porque la mayoría de estas plataformas difunde información —y la monetiza activamente—, y la ley no les permite hacerlo con usuarios que tengan menos de 13 años”, explicó en CNN Caroline Knorr, una experta en paternidad de Common Sense Media (organización estadounidense que educa sobre consumo digital).

Luego de la pandemia aumentó el número de horas que los menores están frente a las pantallas, algo que ha costado revertir, por lo que hay muchas niñas y niños que ya tienen cuentas en redes sociales. Isadora Gonzalez, psicóloga especializada en adolescentes del Centro Cetep comentó en La Tercera que “no hay necesidad de que un niño o niña menor de 10 años tenga una cuenta en ellas”.

Para los expertos, menos de 12 parece ser una edad prematura para iniciarse en el mundo virtual. ¿Qué hay de los 13? Soledad Garcés, educadora y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, apunta que es posible que a esa edad ya esté desarrollada la conciencia moral, la autorregulación y la capacidad de elegir. “Pero todavía es muy incipiente”, “yo no les daría acceso”.

Para saber hay que “conocer al enemigo”, es decir, entender bien cómo funcionan las plataformas, no enfocarse en la fecha de nacimiento del niño o niña ni si es que todo su curso o entorno ya las utiliza.

Hasta hace algunos años, la información al respecto no estaba tan fundamentada, pero hoy sí, y también está cada vez más disponible. Uno de los ejemplos es el documental de Netflix “El dilema de las redes sociales”.

La adicción que provocan las plataformas no es un efecto secundario, sino que algo inducido e intencionado, a ellas les conviene tener un “enganche mayor”, es decir, que el usuario pase la mayor parte del tiempo posible frente a la pantalla.

Un comportamiento esperable tras el confinamiento de la pandemia -pero no el más propicio para comenzar a explorar las redes sociales- sería “si vemos que el niño o niña tiene buena autoestima, que cumple con las tareas de la casa y el colegio, que se despliega también en otras áreas, entonces puede que esté más preparado”, dice Isadora González. “Pero si está siempre tirado en su pieza, sin hacer mucho, no aconsejo que pueda pasar tiempo ilimitado en las redes sociales”.

Según la experta, los padres deben evaluar la madurez de los menores y cómo lidian con sus emociones. Un preadolescente que se nota muy ansioso o desanimado, podría incrementar esos síntomas con las redes sociales, ya que tienden a comparar sus vidas con las de otros.

También lo es que tenga buena autoestima y valoración propia, como señala González, valores que servirán para distanciarse de los comentarios o contenidos negativos que abundan en las redes.

Si los padres ven que sus hijos están en condiciones de usar redes sociales, sería un error dejarlos solos en ese territorio: “Los padres deben estar involucrados”, dice la psicóloga Isadora González.

Esto quiere decir:

“Poner objetivos al uso de internet tiene muy buenos resultados”, comenta Garcés. Es decir, preguntarles —y aprovechar de preguntárselo a uno mismo— para qué quieres tener TikTok, qué es lo que buscas en YouTube. “Que verbalicen lo que quieren”, dice la educadora, “ayuda a que enfoquen más su uso”. Así es más probable que se metan a ellas para cosas necesarias y concretas —hablar con un amigo específico, jugar un juego, ver un episodio—, ojalá en momentos del día donde no se altere la rutina y por lapsos no tan extendidos.

“Sentarse y preguntarle qué le gusta. Lo que sea: dibujar, tocar música, leer, cocinar, jugar fútbol, juegos de mesa, etc. Con sus respuestas, llenar el tiempo libre con actividades no digitales, o incluso con algunas de ellas, como ver capítulos de series o alguna película”, dice. Tener el tiempo libre ocupado con actividades placenteras y recreativas ayuda a que no anden como zombies rebotando por las paredes cada vez que deben apagar sus celulares. “El tiempo que ocupan en las pantallas es bien vacío en términos de experiencias y son momentos perdidos para desarrollar otras habilidades”.