La NASA reconoce a astrofotógrafa chilena por sus tomas a Auroras Boreales

Durante esta semana, en la sección de la Astronomía Imagen del Día, elegida por la entidad espacial estadounidense NASA, resaltó la astrofotógrafa originaria de Chile, Cari Letelier. Ella tomó una sorprendente fotografía de las auroras boreales en el Arctic Henge, Islandia.

Como resultado, su instantánea se mostró en el sitio web de la agencia espacial el lunes 27 de marzo bajo el título “Aurora sobre Arctic Henge”. A pesar de que se capturó a fines del mes de febrero en Raufarhöfn, ubicado al norte de Islandia, donde se localiza dicha estructura.

En la imagen, se pueden distinguir las auroras boreales de los últimos días de febrero, donde se identificaron algunas estrellas notables, como Polaris, la cual es la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor.

“También son visibles constelaciones más familiares, incluida la Osa Mayor a la izquierda, y la constelación de Orión en la parte inferior derecha”, dice la NASA en el post.

The NASA Picture of the Day for March 27th, 2023 is Aurora Over Arctic Henge by Cari Letelier #NASA pic.twitter.com/Zjjpx7KLrr

— NASA Astronomy POTD (@NASAPOTD) March 27, 2023