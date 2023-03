46 años después: “I love NY” pasa a ser “We love NY”

La ciudad de Nueva York ha presentado su nuevo logo, “We ♥ NYC” (Amamos la ciudad de Nueva York), en un intento por reforzar la unión de los neoyorquinos después de la pandemia. Sin embargo, este cambio ha generado cierta controversia, ya que el distintivo previo era el icónico “I ♥ NY” (Yo amo Nueva York), creado en 1977 por el diseñador Milton Glaser para fomentar el turismo en un momento de crisis económica en el Estado.

Aunque el logotipo original fue diseñado para fomentar el turismo y los negocios vacacionales en tiempos de crisis, la nueva versión busca reforzar la idea de unión y comunidad. Según Derech Maddineni, un trabajador de una tienda de recuerdos, “Me gusta la parte de ´nosotros´ porque engloba a todo el mundo. Me hace sentir como si ya fuese parte de esta ciudad”.

El turismo de Nueva York se valora ahora en 85.000 millones de dólares y el nuevo logotipo tiene como objetivo mantener el impulso después de la pandemia. En la presentación del logo, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, destacó que “Esta campaña no son solo palabras. No es un simple eslogan. No es un logotipo. Es un espíritu, un espíritu que necesita cobrar vida a través de cada uno de nosotros”.

Mientras algunos neoyorquinos apoyan el nuevo logo y su mensaje inclusivo, otros lo ven como superficial y poco efectivo para abordar los problemas subyacentes de la sociedad estadounidense. Napoleón Hernández, que vive en Brooklyn desde 2008, cree que “no está realmente arreglando las cosas de fondo”. Por otro lado, Anthony Ptak, un residente de Manhattan, considera que el nuevo logo no tiene ningún significado.

El diseñador de la nueva campaña, Graham Clifford, quería darle un toque más moderno al icónico símbolo de “I ♥ NY”. Además de cambiar el mensaje y el corazón del logo, la nueva versión cuenta con una fuente adaptada en la tipografía de los letreros del metro. Sin embargo, la reacción en las redes sociales ha sido mayoritariamente negativa, con muchas personas preguntándose por qué se cambió algo que ya funcionaba bien.

Hey New Yorkers, how do you feel about $20 million of your tax dollars being spent to change a sign from I love NY to we love nyc? Is that the federal money adams was asking the fed for? pic.twitter.com/W2DwvIOjpj

— Mike on Fire (@MikeonFire2) March 23, 2023