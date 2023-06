Autoconfianza: Las frases sugeridas por una psicóloga de Harvard

La seguridad emocional es un aspecto que a veces es difícil de conseguir, pero que a su vez, es muy importante para desarrollar una personalidad segura, ser menos vulnerables y enfrentar la vida.

Esta fue la explicación de ladoctora Cortney S. Warren, psicóloga de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que está especializada en vínculos de pareja y relaciones amorosas y que logró identificar cómo las personas con más autoconfianza estructuran su lenguaje en nueve frases, que son:

1. “Permíteme pensar antes de responder”

Recuerda esta frase siempre que recibas un comentario que te parece poco agradable. Darse tiempo para elegir las respuestas sin reaccionar de forma impulsiva permite que nos expresemos mejor y es una característica de las personas emocionalmente seguras. Cuando te digan o comenten algo que te frustra, es mejor que digas que no tienes una respuesta en ese momento. Puedes decir también: “Ahora mismo no quiero decir algo que podría lamentar más tarde. ¿Podemos retomar esta conversación mañana?”. Actuar así te hará ganar control en situaciones de tensión.

2. “No.”

Cuando te pidan hacer algo que no tienes ganas, recuerda la posibilidad de decir algo tan sencillo como “no “.Las personas emocionalmente seguras se sienten cómodas estableciendo límites y son claras acerca de lo que están dispuestas a hacer y lo que no. No dudes en defender tus propios principios morales, necesidades y deseos. Si no te atreves a ser tajante, también puedes decir: “Lo siento, ahora mismo no puedo ayudarte con esto” o “Gracias por tenerme en cuenta, pero ahora mismo no me apetece hacerlo.”

3. “No me siento cómodo con eso”

Si alguien te trata mal debes recordar esta frase. Una persona emocionalmente segura comunica sus necesidades de manera respetuosa y no teme expresar cómo se siente cuando alguien le trata mal. Ante una situación en la que sientas que están sobrepasando algunos límites o te están faltando al respeto recuerda qué es lo que dice una persona emocionalmente segura: “No me gusta que me trates así”, “Si me tratas así voy a alejarme de ti porque esto no es saludable para mí”.