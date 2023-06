Greta Thunberg se gradúa y dejará de participar en las huelgas escolares por el clima

Con estas palabras, que escribió en su cuenta de Twitter , Greta Thunberg , anunció que la protesta de este viernes 9 de junio es su última “huelga escolar” por el cambio climático.

Todo comenzó en septiembre de 2018 con una protesta que se realizaba todos los viernes del mes a las afueras del Parlamento sueco. En estas movilizaciones reclamaban acciones contra el cambio climático. Instancia que terminó derivando en el movimiento llamado “Fridays for Future”.

Además, la activista medio ambiental afirmó que “tenemos el deber de hablar alto, con el fin de cambiar todo. Nos necesitamos”.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023