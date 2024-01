Microplásticos en agua embotellada: El estudio que enciende las alertas

Un estudio realizado por investigadores del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia (EE.UU.), publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló que el agua embotellada contiene decenas de miles de fragmentos de plásticos identificables en cada recipiente.

Utilizando una tecnología recientemente refinada, los investigadores han entrado en un mundo plástico completamente nuevo: el poco conocido reino de los nanoplásticos, la generación de microplásticos que se han descompuesto aún más.

Los investigadores descubrieron que, en promedio, un litro contenía unos 240.000 fragmentos de plástico detectables, entre 10 y 100 veces más que las estimaciones anteriores, que se basaban principalmente en tamaños más grandes.

Los nanoplásticos son tan pequeños que, a diferencia de los microplásticos, pueden pasar a través de los intestinos y los pulmones directamente al torrente sanguíneo y desde allí viajar a órganos como el corazón y el cerebro. Pueden invadir células individuales y atravesar la placenta hasta los cuerpos de los fetos.

“Antes esto era solo un área oscura, inexplorada. Los estudios de toxicidad simplemente adivinaban lo que había allí”, señaló el coautor del estudio Beizhan Yan, químico ambiental del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia.

“Esto abre una ventana donde podemos mirar a un mundo que no estuvo expuesto a nosotros antes”, agregó.

¿Son perjudiciales para la salud los trozos de nanoplástico?

Los investigadores aún no pueden responder a la gran pregunta: ¿son perjudiciales para la salud los trozos de nanoplástico?

“Eso está actualmente en estudio. No sabemos si son peligrosos ni hasta qué punto”, afirmó Phoebe Stapleton, coautora del estudio y toxicóloga de Rutgers. “Sí sabemos que se introducen en los tejidos (de los mamíferos, incluidas las personas)… y la investigación actual estudia qué hacen en las células”, añadió.

La Asociación Internacional de Agua Embotellada afirmó en un comunicado que “actualmente faltan métodos (de medición) normalizados y no hay consenso científico sobre las posibles repercusiones de las partículas nano y microplásticas en la salud. Por lo tanto, los informes de los medios de comunicación sobre estas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores.”

El American Chemistry Council, que representa a los fabricantes de plásticos, declinó hacer comentarios inmediatamente.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo “se está ahogando bajo el peso de la contaminación por plásticos, con más de 430 millones de toneladas de plástico producidas anualmente” y se encuentran microplásticos en los océanos, los alimentos y el agua potable del planeta -algunos de ellos procedentes de la ropa y los filtros de los cigarrillos-. Tras el estancamiento de las negociaciones en noviembre, se sigue trabajando en un tratado mundial sobre los plásticos.

Ante esto, los cuatro coautores entrevistados afirmaron haber reducido su consumo de agua embotellada después de realizar el estudio.

Wei Min, el físico-químico de Columbia que fue pionero en la tecnología del microscopio láser dual, dijo que había reducido a la mitad su consumo de agua embotellada. Stapleton dijo que ahora confía más en el agua filtrada en su casa de Nueva Jersey.

Pero Beizhan Yan, coautor del estudio y químico medioambiental de Columbia que aumentó su consumo de agua del grifo, señaló que los propios filtros pueden ser un problema al introducir plásticos.