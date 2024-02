Con foto familiar en Chile: Pedro Pascal celebra su confirmación en los 4 fantásticos

Siguen las buenas noticias para el actor chileno Pedro Pascal, ya que fue confirmado por Marvel Studios como parte del elenco de la próxima película de “Los 4 Fantásticos”. El protagonista de “The Last of Us” interpretará al científico Reed Richards, conocido también como Sr. Fantástico.

Tras la noticia, Pascal compartió una divertida fotografía en Instagram junto a sus hermanos, Lux, Javiera y Nicolás, como motivo de la celebración del cumpleaños de su fallecida madre, Verónica Pascal, con el siguiente mensaje: “Javi, Pedro, Nico, Lux. #LosOtrosCuatroFantasticos Happy Birthday, Mom. #VivaChile”. Los usuarios en redes sociales comentaron que el lugar de la fotografía podría ser Chile debido al paisaje de la zona.

Verónica Pascal murió en el año 2002, cuando el actor tenía 24 años. Anteriormente, Pedro Pascal ya había realizado homenajes a sus padres en el popular show de televisión Saturday Night Live.

En cuanto a la película “Los 4 Fantásticos”, su fecha de estreno en cines será el 25 de julio de 2025 y el elenco también incluye a Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole).

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.

Marvel Studios’ #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie

— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024